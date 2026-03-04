En difficulté en Championnat, l’OGC Nice s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Face à Lorient, les Aiglons se sont appuyés sur un immense Yehvann Diouf lors de la séance des tirs au but.

Nice est en demi-finale de la Coupe de France. Grâce à un excellent Yehvann Diouf et un grand Antoine Mendy, le Gym a éliminé le FC Lorient de Bingourou Kamara, Bamba Dieng et Sambou Soumano. En supériorité numérique pendant toute la seconde période, les Aiglons ont été très peu menaçants dans le temps réglementaire (0-0). Ils ont dû faire recours aux tirs au but pour l’emporter au Moustoir (5-6). De retour dans les cages niçoises, Yehvann Diouf, très peu sollicité dans le match, est l’un des héros niçois avec deux penaltys stoppés, dont celui de Sambou Soumano, alors qu’Antoine Mendy a réussi sa tentative.

Les Aiglons ont fait preuve de maladresse pendant 90 minutes, et de nouveau en début de séance des tirs au but avec deux tentatives manquées sur les trois premières. Et pourtant les Lorientais ont été encore plus maladroits, comme Yehvann Diouf a été déterminant avec deux arrêts dans la séance fatidique et une tentative réussie par Antoine Mendy qui ont ainsi propulsé leur équipe dans le dernier carré. Aucune frappe cadrée en plus de 90 minutes de jeu. C’est dire si le quart de finale de Coupe de France a été ennuyeux.

Diouf en héros

Déjà peu inspirés malgré l’avantage de recevoir, les Lorientais ont perdu Pablo Pagis sur expulsion (44’) et Abergel sur blessure (57’). Mais incapables d’accélérer le rythme, de combiner entre coéquipiers, les Aiglons n’en ont jamais profité. Claude Puel avait innové avec Ndombele en faux neuf et les jeunes Boudache et Diallo en ailiers intérieur d’un 3-4-2-1 destiné à profiter de la vitesse des pichoui en profondeur. ça n’a jamais fonctionné tant l’ex-international français est paru hors de forme. Pire, il est sorti blessé (56’).

Son remplaçant, Kevin Carlos, a touché la barre de la tête dans le temps additionnel. Mais toujours pas de frappe cadrée. Alors Gabin Bernardeau, tout juste entré en jeu pour la séance de tirs au but, s’est présenté en premier face au gardien des Merlus, Camara. Raté. Comme Tom Louchet. Clauss, Sanson et Carlos ont, eux, réussi leurs tentatives et les tireurs bretons ont eu deux balles de match. Loupées ! Mendy, Vanhoutte, Cho ont à leur tour marqué. Mais Meïté, lui, a buté sur Diouf, le titulaire du championnat devenu le gardien de la Coupe a envoyé l’OGC Nice en demi-finale avec un deuxième arrêt déterminant.

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