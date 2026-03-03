Le promoteur Baye Ndiaye s’est engagé à ficeler le combat de Balla Gaye 2 en fin de saison. Il s’est même dit prêt à tourner le dos à Franc qui apparement est déjà sous contrat avec la structure Jambaar Productions.

La guerre des promoteurs a bien lieu entre Mansour Ba et Baye Ndiaye sur l’organisation du choc Balla Gaye 2 v Franc. D’un côté le frère de Aziz Ndiaye tient BG2 et de l’autre le PDG de Jambaar Productions tient le Ndiago Or avec lequel il a signé deux contrats pour deux combats cette saison 2025-2026 (l’un ayant été rempli face à Tapha Tine).

Cette situation rend ainsi difficile l’organisation du combat entre Franc et Balla Gaye 2 d’autant plus que le patron de Albourakh Events a écarté l’idée d’une coproduction avec Jambaar Productions. Toutefois Baye Ndiaye dit ne pas se faire une fixation sur le lieutenant de Modou Lô. Il a assuré les fans du Lion de Guédiawaye que leur lutteur descendra dans l’arène en fin de saison puisqu’il y’a une pléthore de lutteurs prêts à l’affronter.

« Cette saison c’est moi qui vais organiser le combat de Balla Gaye, si ce n’est pas contre Franc ce sera contre Ada Fass, Tapha Tine ou même Talfa. D’ailleurs le staff de Tapha Tine m’a appelé pour me dire que Tapha Tine était prêt pour une troisième confrontation avec Balla Gaye » a-t-il expliqué sur Lutte TV.

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