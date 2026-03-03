Le compte à rebours est lancé pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine de basketball FIBA 2026. Du 11 au 17 mars, 24 sélections nationales réparties sur quatre sites tenteront de décrocher leur billet pour le grand rendez-vous mondial prévu du 4 au 13 septembre à Berlin.

Grande nouveauté de cette édition : le passage de 12 à 16 équipes pour la phase finale. Conséquence directe, 11 billets restent à attribuer à l’issue des tournois de qualification. Cinq nations sont déjà qualifiées : Allemagne (pays hôte), États-Unis (champion des Amériques 2025), Belgique (champion d’Europe 2025), Australie (champion d’Asie 2025) et Nigeria (champion d’Afrique 2025).

Les éliminatoires se dérouleront simultanément sur trois continents, dans quatre villes hôtes : Wuhan (Chine), Lyon-Villeurbanne (France), San Juan (Porto Rico), Istanbul (Turquie). Chaque tournoi regroupe six équipes dans un format championnat : toutes les sélections s’affrontent, soit cinq matchs par nation. Au total, 60 rencontres seront disputées sur cinq journées (11, 12, 14, 15 et 17 mars). Les trois meilleures équipes de chaque tournoi décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde. Exception toutefois : dans le groupe comprenant à la fois l’Allemagne (déjà qualifiée) et un champion continental, seules les deux meilleures équipes valideront leur billet.

Le Sénégal face à un défi de taille à San Juan Les Lionnes du Sénégal évolueront dans le groupe B à San Juan. Un plateau particulièrement relevé les attend avec : États-Unis, Espagne, Italie, Nouvelle-Zélande, Porto Rico.

Dans ce format resserré où chaque match compte, la régularité sera déterminante. Avec cinq rencontres à disputer en une semaine, la gestion physique et mentale jouera un rôle clé. Pour le Sénégal, l’objectif sera clair : terminer dans le Top 3 du groupe pour valider son ticket pour Berlin. Face à des nations majeures du basket mondial comme les États-Unis et l’Espagne, les Lionnes devront miser sur leur intensité défensive, leur cohésion collective et leur capacité à rivaliser dans les moments décisifs.

Au-delà du défi sportif, cette campagne représente une opportunité stratégique : affirmer le statut du Sénégal sur l’échiquier mondial et poursuivre la dynamique du basket féminin africain, dans un contexte où le Nigeria est déjà qualifié en tant que champion continental. Rendez-vous du 11 au 17 mars pour une semaine décisive sur la route de Berlin.

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