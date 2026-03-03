Sur le plateau de Encore + sur 2STV, le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basket, Cheikh Sarr, s’est exprimé sur la situation des 18 supporters sénégalais retenus au Maroc.

« C’est vraiment douloureux de voir ça, ce sont des enfants sénégalais qu’on a détenus dans un autre pays frère, et c’est dommage parce qu’on aimerait voir ces pères de famille passer le Ramadan ici au Sénégal à ces moments extrêmement difficiles », a-t-il déclaré.

Le coach a également insisté sur l’importance du soutien à la marche organisée samedi dernier et sur la nécessité de privilégier les relations diplomatiques entre les deux pays : « Cette action est très favorable sur le plan international…Aujourd’hui, il vaut mieux privilégier les rapports entre les deux pays plutôt que de détenir des gens. »

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