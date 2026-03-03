Alors qu’il a raté plusieurs matchs en raison de la CAN, Edouard Mendy domine tout même largement le classement de meilleurs gardiens de Saudi Pro League au niveau des clean-sheets.

Cette saison, Al-Ahli Football Club a pour objectif de créer la surprise et mettre fin à une disette de dix ans en remportant le Championnat d’Arabie saoudite, qu’il n’a plus gagné depuis la saison 2015-2016. Les hommes du technicien allemand Matthias Jaissle sont conscients que cela passe principalement par de l’efficacité offensive et de la solidité défensive. Pour le dernier rempart, ils peuvent compter sur Edouard Mendy.

Comme lors de la saison dernière, où il a été l’un des principaux artisans de la victoire finale en Ligue des Champions asiatique, le portier international sénégalais de 34 ans est encore en train de réaliser une grosse saison. Si Al-Ahli détient la meilleure défense du Championnat avec seulement 15 buts encaissés après 24 journées, devant Al-Nassr (19) et Al-Hilal (23), le champion d’Afrique 2021 et 2025 y est pour beaucoup.

Un Super Edou depuis son arrivée à Al-Ahli

En 17 matchs disputés, ses cages sont restées inviolées à onze reprises. Soit la meilleure statistique actuelle en Saudi Pro League, tout en ayant manqué sept matchs pour sa présence à la CAN 2025. Depuis son arrivée en Arabie saoudite, aucun autre gardien de but n’a obtenu plus de clean-sheets Mendy (40 en 78 matchs). L’ancien portier du Stade Rennais et de Chelsea est largement devant Yassine Bounou (31) et Mailson (26).

حامي عرين @ALAHLI_FC إدوارد ميندي الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك بـ11 مباراة 🇸🇳🧤#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/EWZsP1wf4G — إحصائيات دوري روشن (@StatsSPL) March 3, 2026

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