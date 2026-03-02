À l’approche de la prochaine fenêtre internationale prévue en juillet, le sélectionneur des Lions du basket, Desagana Diop, a levé le voile sur ses intentions. Entre impératif de résultats immédiats et projection vers l’avenir, le technicien sénégalais envisage d’élargir son groupe tout en maintenant un socle compétitif solide.

« On va continuer à se préparer pour le mois de juillet. Au total, c’est 12 matchs », a-t-il rappelé, soulignant l’ampleur du défi qui attend son équipe. Dans un calendrier aussi dense, la planification devient essentielle. Mais pour l’ancien pivot, il n’est pas question de bouleverser l’équilibre du groupe à chaque rassemblement.

Conscient des contraintes liées aux tournois disputés sur un format court, il insiste sur la nécessité de miser sur la stabilité. « Il y a beaucoup de talents partout en ce moment qui peuvent venir et nous aider. Mais quand on joue un tournoi comme celui-ci, en seulement trois jours, c’est difficile d’amener beaucoup de joueurs. » Une position assumée : « Je ne suis pas un grand fan de groupe élargi, car le temps de préparation n’est pas beaucoup. »

Pour autant, le sélectionneur n’écarte pas l’idée d’ouvrir davantage la tanière, notamment en période estivale. Il rappelle qu’il y a deux ans, au stadium Marius Ndiaye, un groupe de 25 joueurs avait été réuni afin d’évaluer un plus large vivier. Une expérience qui nourrit sa réflexion actuelle.

« Il faut qu’on amène beaucoup de jeunes pour voir. Même si on a notre noyau, c’est aussi pour le futur », a-t-il confié. Plusieurs profils sont suivis avec attention, à l’image de Mouhamed Sylla et Ndongo Ndiaye, ainsi que de nombreux jeunes évoluant aux États-Unis. Toutefois, la disponibilité de ces derniers reste conditionnée par le calendrier universitaire, souvent incompatible avec certaines fenêtres internationales.

Enfin, Desagana Diop se montre clair sur le critère principal de sélection : la performance. « C’est une compétition, on prend les meilleurs. Si les expatriés sont mieux qu’eux, on les prend. » Il précise d’ailleurs échanger régulièrement avec le Directeur Technique National, Raoul, et le coach Pabi pour affiner les choix. « Même sur cette sélection, on disait que si on avait un meneur local, on l’aurait pris. »

Le message est limpide : la porte de la tanière n’est fermée à personne. Mais pour intégrer le groupe et s’y installer durablement, une seule règle prévaut : être parmi les meilleurs au moment du choix.

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