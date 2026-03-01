Cheikh Tidiane Sabaly a officiellement lancé son aventure en MLS. L’ailier sénégalais a débuté avec Vancouver lors de la large victoire contre Toronto (3-0) cette nuit.

Parti à la surprise générale en Major League Soccer lors du mercato hivernal, Cheikh Tidiane Sabaly, qui fêtera ses 27 ans dans trois jours, avait raté la première journée du Championnat nord-américain, dans l’attente d’obtenir son permis de travail aux États-Unis. Fixé sur ce dossier administratif depuis quelques jours, l’ailier sénégalais a dans la foulée intégré le groupe de Jesper Sorensen.

Et durant cette nuit, le champion d’Afrique 2025 a pu débuter sous les couleurs de Vancouver. Entré à la 71e minute à la place d’Adriel Jackson, l’ancien joueur du FC Metz a participé à la large victoire des Whitecaps contre Toronto (3-0). Un doublé de Thomas Muller et un but de Brian White ont permis à Vancouver de remporter ce duel 100% canadien et d’enchaîner une deuxième victoire en MLS.

Maple Leaf Matchup: West Coast takes the dub 🍁😮‍💨 Next up, we battle Portland Timbers at Providence Park on March 7th!#VWFC | #VANvTOR pic.twitter.com/Pldr65sUFv — Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) March 1, 2026

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