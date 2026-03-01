La 17e journée de Ligue 1 a été clôturée ce dimanche avec la nouvelle victoire de l’Ajel de Rufisque qui conforte sa place de leader devant l’US Gorée qui a partagé les points avec la lanterne rouge Guédiawaye FC.

Commençons par le champion en titre le Jaraaf qui a enchaîné un cinquième match nul de suite. Le club de la médina a en effet partagé les points avec l’US Ouakam (0-0). C’est sur le même score que s’est terminée la rencontre entre le Casa Sports (4e) et ASC HLM Dakar premier relégable.

Au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine a concédé sa quatrième défaite en championnat face au leader Ajel qui reste au top du classement avec 33 points à cinq points devant son dauphin Gorée qui a fait match nul contre le relégable Guédiawaye (1-1). Grâce à un doublé de son attaquant Mouhamed Diop auteur de son septième et huitième but en Ligue1, le club rufisquois a ainsi obtenu son neuvième succès en championnat. Un record pour cette saison après 17 journées disputées.

Sur sa pelouse, Waalydan (9e) s’est offert Sonacos (13e) après sa défaite subie le week-end dernier alors que Génération (6e) n’a pu obtenir qu’un point de son déplacement à Mbour pour y affronter le Stade de Mbour (11e).

Résultats

Waalydan 2-1 Sonacos

Teungeuth 1-1 Linguère

Jaraaf 0-0 US Gorée

Stade de Mbour 1-1 Génération Foot

Casa Sports 0-0 HLm Dakar

AS Pikine 0-2 Ajel de Rufisque

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