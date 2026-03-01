L’objectif était clair : sécuriser la deuxième place du groupe B à l’issue de cette phase aller des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Mission accomplie pour les Lions. Le Sénégal a enchaîné une deuxième victoire en dominant la RDC (75-56) au Stadium Marius Ndiaye.

Dans une salle encore bien garnie malgré les difficultés d’accès liées au marché noir, les hommes de Ngagne Desagana Diop ont livré une prestation maîtrisée, surtout en première période. Le sélectionneur a d’ailleurs fait le choix de maintenir son cinq majeur durant une bonne partie du premier quart-temps, signe d’une volonté d’imposer rapidement le rythme.

Une première période à sens unique

Dès l’entame, le Sénégal met la pression. Solides défensivement, efficaces dans les transitions et appliqués dans les systèmes, les Lions prennent les devants pour mener 23-16 à la fin du premier quart-temps.

Porté par un Brancou Badio inspiré et juste dans ses décisions, le Sénégal accélère encore dans le deuxième quart. Les combinaisons offensives font mouche, les lectures sont propres et la domination se traduit rapidement au tableau d’affichage. À deux minutes de la pause, l’écart grimpe déjà à 20 points. Les Lions rejoignent finalement les vestiaires avec une avance confortable (49-26).

Un troisième quart plus laborieux

Au retour des vestiaires, le rythme retombe. Le Sénégal connaît une entame plus poussive et ne parvient à inscrire que 12 points dans le troisième quart-temps, contre 11 encaissés. Moins tranchants offensivement, parfois en manque d’adresse, les Lions voient la RDC tenter de réduire l’écart.

La seconde période est plus disputée, moins spectaculaire aussi. Mais malgré ce passage à vide, le Sénégal garde le contrôle et ne laisse jamais son adversaire revenir dangereusement.

Une victoire maîtrisée pour conclure la fenêtre

Sans forcer en fin de rencontre, les Lions gèrent leur avance et s’imposent finalement 75-56. Une victoire importante qui leur permet de terminer cette phase aller à la deuxième place du groupe B.

Dans l’autre rencontre, la Côte d’Ivoire a largement dominé Madagascar (99-74) et boucle le tournoi de Dakar avec un sans-faute, s’adjugeant la première place du groupe.

Le Sénégal, lui, repart avec l’essentiel : deux victoires lors de cette deuxième fenêtre et une position favorable avant la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027.

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