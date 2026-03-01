En l’absence de Wesley Fofana, Liam Rosenior a décidé de titulariser Mamadou Sarr pour la première fois en Premier League et pour le choc face à Arsenal ce dimanche (16h30 GMT). Le Sénégalais a une belle occasion pour s’installer dans le onze des Blues.

C’est le grand jour pour Mamadou Sarr. Ce dimanche, le jeune défenseur sénégalais (20 ans) va connaître sa toute première titularisation en Premier League sous les couleurs de Chelsea. Ce ne sera ni plus, ni moins que sur la pelouse du leader du Championnat, Arsenal, pour le compte de la 28e journée. Tenus en échec sur leurs deux derniers matchs de PL, le Blues veulent se relancer dans la course pour le podium.

Mamadou Sarr est surtout titulaire en l’absence de Wesley Fofana, expulsé lors du dernier match contre Burnley. Il sera épaulé par Trevoh Chalobah dans l’axe de la défense de Chelsea. Reece James et Jorrel Hato seront sur les côtes, alors qu’Andrey Santos, Moises Caicedo et Enzo Fernandez ont été alignés au milieu. Pour compléter le onze des Blues, Pedro Neto, Cole Palmer et Joao Pedro seront sur l’attaque.

Acheté pour 14 millions d’euros du Racing Club Strasbourg et signé jusqu’en 2023, Mamadou Sarr avait été prêté en Alsace lors de la première partie de saison. Liam Rosenior, qui a été son entraîneur au RCSA, a décidé de le faire revenir à Londres après sa signature à Chelsea. Après avoir fait ses premiers pas lors du Mondial des Clubs, le champion d’Afrique a joué cette saison en FA Cup puis fait une apparition en PL.

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