Le promoteur Baye Ndiaye de Albourakh Events a annoncé qu’il se lançait officiellement dans les pourparlers pour ficeler le combat entre Balla Gaye 2 et Franc de l’écurie Jambaar Wrestling Academy.

Après Tapha Tine, Franc se dirige vers Balla Gaye 2. Le lutteur des parcelles assainies a donné son feu vert pour se frotter au Lion de Guédiawaye qui a lui aussi donné son accord de verbale à Albourakh Events lors de l’émission Taaru Lamb de ce samedi.

Dès lors Baye Ndiaye a annoncé qu’il allait entamer les négociations avec les camps des lutteurs pour offrir aux amateurs un duel inédit et une confrontation de tous les dangers entre le Ndiago Or et le Lion de Guédiawaye.

« Balla m’avait dit qu’il voulait lutter en fin de saison et il m’avait citer Franc comme l’un de ses potentiels adversaires. Mais Franc avait choisi de lutter en janvier pour avoir au moins deux combats dans la saison (…) Mais vu que les deux lutteurs sont maintenant prêts, je vais faire les démarches nécessaires pour ficeler le combat au mois de juillet » a-t-il fait savoir.

Toutefois Baye Ndiaye sait qu’il pourrait se heurter à la concurrence de Mansour Ba de Jambaar Productions qui lui aussi a déjà un contrat avec Franc pour un combat en fin de saison.

« Mansour a dit qu’il a un contrat avec Franc mais je suis le seul promoteur à dire publiquement que je veux organiser ce combat. Pour ceux qui pensent à une coproduction, je ne pense pas que je peux pas faire une coproduction avec Mansour Ba parce que là il s’agit d’un investissement personnel » ajoute-t-il.

Wiwsport.com