Après une entrée en matière ratée face à la Côte d’Ivoire, les Lions ont répondu de la plus belle des manières devant leur public du Stadium Marius Ndiaye. Critiqués après la défaite inaugurale, ils ont su relever la tête et offrir une prestation aboutie pour se relancer dans cette fenêtre 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027.

Face à Madagascar, également battu lors de la première journée, l’enjeu était clair : s’imposer pour sécuriser la deuxième place du groupe B avant l’ultime rencontre. L’intensité de cet objectif commun s’est ressentie dès l’entame. Plus efficaces offensivement, malgré des lacunes défensives persistantes, les Lions ont pris les devants au terme du premier quart-temps (22-19).

Le tournant du match porte un nom : Brancou Badio. Privé de son capitaine lors de la première sortie, le Sénégal a immédiatement ressenti son impact. Tirs primés, passes décisives, maîtrise du tempo, second ballon : avec lui, tout semble plus fluide. Son leadership a rejailli sur l’ensemble du collectif, à l’image de Babacar Sané, percutant et précieux dans ses interventions. À la pause, l’écart est déjà conséquent (54-31).

Au retour des vestiaires, les Lions maintiennent la pression. Malgré la constance offensive malgache, le Sénégal impose son rythme et s’appuie sur les sursauts d’orgueil de Jean-Jacques Boissy et d’Ousmane Ndiaye pour creuser définitivement l’écart (82-48).

Le dernier quart-temps permet au sélectionneur Desagana Diop de faire tourner l’effectif. Kara Sène et Bandaogo en profitent pour disputer leurs premières minutes dans ce tournoi. Sérieux jusqu’au bout, le Sénégal boucle la rencontre sur une large victoire (99-66).

Dans l’autre rencontre, la Côte d’Ivoire a signé un deuxième succès, consolidant sa première place du groupe B. Les Lions affronteront désormais la RDC avec l’objectif de confirmer leur deuxième rang. Madagascar, de son côté, court toujours après sa première victoire.

Rendez-vous ce dimanche pour la dernière journée du tournoi de Dakar et la clôture de cette deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027.

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