L’USL Dunkerque a officialisé l’arrivée de Mouhamed Sissokho, jeune gardien sénégalais qui vient renforcer le groupe professionnel pour les trois prochaines saisons.

Selon les informations du club, le joueur a déjà pris part à ses premières séances d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers et se prépare à vivre une nouvelle étape de sa carrière en France. International sénégalais, Sissokho a récemment participé à la CAN U20 avec les Lions, atteignant les quarts de finale de la compétition aux côtés de Pape Diong, un autre talent sénégalais suivi de près par les recruteurs européens.

« Son arrivée s’inscrit pleinement dans la collaboration entre l’USL Dunkerque et le Amitié FC, club du championnat sénégalais dont Demba Ba est le propriétaire. L’arrivée de Mo vient renforcer cette collaboration, orienté vers la détection et l’accompagnement de jeunes talents« , ajoute le communiqué du club.

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