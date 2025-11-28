Revenu de nulle part après une première période compliquée, Al-Ahli s’est finalement imposé contre Al-Qadisiya au terme d’un quart de finale de King’s Cup âprement disputé (3-3, 5-4 après t.a.b). Les partenaires d’Edouard Mendy rejoignent ainsi les demi-finales de la compétition.

Les quarts de finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite offraient ce vendredi un beau choc entre Al-Ahli, champion en titre de la Ligue des Champions asiatique, et Al-Qadisiya, finaliste malheureux la saison dernière. Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Souvent en réussite face à cet adversaire, la formation de Mathias Jaissle a, cette fois, souffert, puisqu’elle a dû renverser une situation mal embarquée pour valider son ticket pour les demi-finales de cette édition de la King’s Cup, où elle affrontera le vainqueur du quart entre Al-Fateh et Al-Hilal de Kalidou Koulibaly, ce samedi.

Sur leur pelouse, les coéquipiers du capitaine Edouard Mendy, titulaire dans les cages d’Al-Ahli, ont été surpris d’entrée en concédant deux buts de la part de Mateo Retegui (11e) et Julián Quiñones (30e). Si Ivan Toney a réduit l’écart sur penalty (35e), Retegui redonnait à Al-Qadisiya ses deux buts d’avance (45e+4, s.p). C’est en seconde période que le Club Royal a mieux réagi pour revenir à la marque, grâce à Valentin Atangana Edoa (61e) et Franck Kessie (73e). La différence est finalement faite aux tirs au but, Edouard Mendy voyant Abdullah Al-Salem manquer le cadre pour le seul raté lors de la séance.

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