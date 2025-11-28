En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du FC Metz Stéphane Le Mignan a donné la nature de la blessure de Cheikh Tidiane Sabaly, sorti en début de match contre Rennes.

Alors qu’il était sur une belle série il y a quelques jours, avec trois victoires de rang avant son revers à Brest (3-2) la semaine dernière, le FC Metz a déjà concédé une deuxième défaite d’affilée en s’inclinant contre Rennes (0-1), ce vendredi, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Conquérants, les Grenats n’ont su rebondir après le but de Valentin Rongier à la 22e minute de jeu et restent bloqués à l’avant-derrière place du classement.

Autre point noir de la soirée, l’ailier sénégalais Cheikh Tidiane Sabaly est sorti sur blessure dès la 19e minute. En conférence de presse d’après-match, Stéphane Le Mignan a dévoilé la nature de la blessure de son joueur : « Il a eu une petite torsion à une cheville. Je ne pense pas que ce soit très grave, on verra dans les prochains jours », a déclaré l’entraîneur messin. De quoi rassurer du côté de l’Equipe Nationale du Sénégal en vue de la CAN ?

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