La participation du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, se fera avec une nouvelle politique de gestion des missions. Lors d’une réunion de préparation, la ministre des Sports Khady Diène Gaye a décidé d’encadrer davantage les avantages accordés aux agents qui accompagneront l’équipe nationale.

Selon des informations de Source A, les membres du personnel intégrés à la délégation ne percevront plus de primes en cas de victoire des Lions. Les indemnités journalières seront plafonnées et ne dépasseront pas 150 000 FCFA. Pour ceux dont l’hébergement est directement assuré par le ministère, le montant forfaitaire quotidien sera limité à 50 000 FCFA. La durée maximale de mission sera elle aussi réduite et fixée à 21 jours afin de mieux contrôler les dépenses engagées.

Les supporters officiels verront également leurs avantages réajustés. Le contingent du 12e Gaïndé qui sera pris en charge pour ce tournoi passe de 350 à 300 membres. Le ministère veut ainsi réduire la charge financière liée à la mobilisation des supporters lors des grandes compétitions africaines.

Ces nouvelles directives traduisent une volonté de rationaliser les coûts et d’adopter une approche plus rigoureuse dans la gestion des missions sportives à l’étranger. Le ministère entend concentrer les ressources sur l’essentiel tout en poursuivant la préparation des Lions pour la CAN 2025.

wiwsport.com