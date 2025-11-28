Avec la Coupe Arabe des Nations qui démarre en décembre, les Championnats saoudiens se mettra en pose jusqu’au 19 décembre prochain. Après leur match en King’s Cup entre ce vendredi et samedi, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly rejoindront donc Sadio Mané et ne vont pas rejouer jusqu’à la CAN.

La préparation de la Coupe d’Afrique des Nations va débuter plus tôt que prévu pour trois cadres de l’Equipe Nationale du Sénégal. Pour se centrer pleinement à la Coupe Arabe des Nations de la FIFA, prévu du 1er au 18 décembre au Qatar, l’Arabie saoudite a décidé de mettre en pause son football de clubs à partir de ce samedi 29 novembre. Seuls les quarts de finale de la King’s Cup seront disputés entre ce vendredi et demain.

Cette compétition ne concerne plus Sadio Mané, éliminé avec Al-Nassr par Al-Ittihad lors des huitièmes de finale (1-2). Avant la CAN, le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal a donc joué son dernier match avec son club face au FC Istiklol (Tadjikistan), ce mercredi, en Champions League Two. Mais l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich n’est pas le seul à se mettre au frigo à un mois de la CAN.

Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly le rejoindront bientôt dans cette liste. Le portier d’Al-Ahli et le défenseur d’Al-Hilal sont engagés pour les quarts de King’s Cup, Al-Ahli affrontant Al-Qadsiah ce vendredi, puis Al-Hilal défiant Al-Fateh samedi. En espérant que tout ce passe bien avec Mendy et Koulibaly lors de ces rencontres, c’est donc des cadres très frais, avec Sadio Mane, que Pape Bouna Thiaw retrouvera dans deux semaines.

wiwsport.com