Après avoir pourtant remporté leur premier match contre la Guinée-Bissau (5-0), les Lioncelles sont ensuite inclinées de justesse contre la Guinée 1-0, à l’occasion de leur deuxième sortie dans le Tournoi UFOA/A U15 en Gambie.

L’Equipe Nationale féminine du Sénégal des moins de 15 ans n’a pas réussi à capitaliser sur son excellent résultat contre la Guinée-Bissau lors de son premier match dans le Tournoi UFOA/A de la catégorie qui se dispute en Gambie. Victorieuses 5 buts à rien face aux Bissau-Guinéennes, les Lioncelles ont dans la foulée été surprises par la Guinée en concédant une défaite étriquée (0-1).

Dans les autres résultats de la journée, la Gambie et la Guinée se sont quittées sur un match nul un partout. La rencontre entre la Gambie et la Guinée-Bissau sera reprogrammée. Au classement provisoire, le Sénégal occupe la troisième place avec trois points. La Gambie est en tête avec quatre points, suivie de la Guinée. La Guinée-Bissau ferme la marche.

La suite du tournoi se jouera demain. Les Lioncelles affronteront la Gambie à 10h30 pour tenter de se hisser dans le haut du tableau. Des matchs de classement sont prévus avec une rencontre entre les deux premières équipes et une autre entre les troisième et quatrième.

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