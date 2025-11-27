Après quatre victoires en autant de journées, le FC Midtjylland a concédé sa première défaite de la saison en Ligue Europa face à l’AS Roma (2-1), ce jeudi. Les partenaires d’Ousmane Diao conservent tout de même leur place de leader.

C’est une grande première cette saison pour le Football Club Midtjylland. Surpris par le Sønderjysk Elitesport Fodbold lors de son dernier match de Champions (2-1), la formation de Mike Tullberg a concédé pour la première deux défaites d’affilée. Cette fois, c’est l’AS Roma qui a pris le meilleur sur les partenaires d’Ousmane Diao, qui ont lâché en Italie, ce jeudi, leurs tous premiers points de la saison en phase de ligue de Ligue Europa (2-1).

Face à une Louve englué jusqu’ici dans le milieu de tableau de C3, le club danois s’est d’abord incliné sur à une belle reprise de volée de Neil El Aynaoui (7e) puis devant Stephan El Shaarawy (83e). Paulinho avait réduit l’écart pour le FC Midtjylland (86e). Insuffisant pour arracher le nul au Stade Olympique de Rome. Avec leur premier faux pas, les coéquipiers de Diao permettent à Aston Villa de recoller en tête du classement après sa victoire contre les Young Boys (2-1).

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