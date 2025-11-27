Cette fois, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait dans la dentelle. Sans victoire sur ses quatre derniers matchs et battu lors de sa dernière sortie en Ligue Europa, l’OL a retrouvé de belles couleurs en infligeant une belle correction aux Israéliens du Maccabi Tel-Aviv (0-6), ce jeudi, lors de la 5e journée de C3. L’international sénégalais Moussa Niakhaté a profité de ce match pour inscrire son premier but avec Lyon, nouveau leader de Ligue Europa.

La soirée rêvée pour l’Olympique Lyonnais pour se relancer. Après quatre matchs d’affilée sans victoire toutes compétitions confondues, avec notamment une défaite contre le Real Betis, les hommes de Paulo Fonseca ont idéalement relancer la machine en Ligue Europa en allant l’emporter, jeudi, à Bačka Topola, en Serbie, face aux Israéliens du Maccabi Tel-Aviv (0-6). Sans pitié, les coéquipiers de Moussa Niakhate menaient déjà par 3 buts à 0 à la pause, le défenseur sénégalais marquant même sur penalty son premier but avec l’OL.

Abner Vinicius a ouvert le score au bout de $ minutes de jeu. Ensuite, Corentin Tolisso a doublé la mise à la 25e. Après la réalisation de Niakhate (35e), le capitaine lyonnais a ajouté deux autres buts pour son premier triplé en carrière (51e, 53e). Karabec a conclu le festival des Gones (62e). Ainsi, l’Olympique Lyonnais remporte son premier match depuis un mois et se positionne tout en haut du classement de Ligue Europa avec douze points, devançant les Danois de Midtjylland et les Anglais d’Aston Villa à la différence de buts.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗢𝗢𝗜𝗜𝗜𝗜𝗥𝗘 🔥 3 points en plus, un festival offensif avec 6 buts marqués, et une première place en phase de ligue de l’@EuropaLeague après 5 journées ! 🤩💥 Quelle belle soirée les Gones ! 💪 0-6 #MTAOL pic.twitter.com/2QtUQKFhs7 — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2025

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