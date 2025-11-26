Le tirage au sort du tournoi UFOA-A U15, a été effectué hier en Gambie, où se tiendra la compétition du 26 au 29 novembre 2025. Le Sénégal participera à la fois dans la catégorie masculine et dans la catégorie féminine.

Chez les garçons, six nations prendront part au tournoi. Il s’agit de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Liberia, de la Mauritanie et du Sénégal. Deux groupes ont été constitués. Le groupe A réunit la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Le groupe B comprend le Sénégal, la Guinée et le Liberia.

Les Lionceaux disputeront leur premier match le 27 novembre contre la Guinée à 9h00 . Ils affronteront ensuite le Liberia à 11h00 , avec l’objectif d’obtenir une place en demi-finales. Les phases finales se joueront le 28 novembre sur la pelouse du Gambinos.

Du côté féminin, quatre pays sont engagés. Il s’agit de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Le système adopté est un championnat à quatre équipes. Chaque sélection affrontera les trois autres. Les Lioncelles débuteront le 27 novembre contre la Guinée-Bissau à 10h00 . Elles enchaîneront ensuite face à la Guinée à 11h00 puis la Gambie le jour suivant à 10h30 . Les rencontres se dérouleront entre le Centre Technique et le Gambinos.

Cette compétition constitue une étape importante pour le développement du football de base dans la zone UFOA-A. Elle permet de mesurer la progression technique des jeunes talents, de préparer les futures équipes U17 et de leur offrir une première expérience internationale.

Le Sénégal, vainqueur de la dernière édition masculine organisée à Diamniadio, se rend en Gambie avec l’ambition de confirmer son statut dans les deux catégories.

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