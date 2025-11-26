Lors de la victoire d’Everton contre Manchester United lundi 23 novembre (1-0 à Old Trafford), Idrissa Gana Gueye a été impliqué dans une altercation avec son coéquipier Michael Keane, le giflant sur le terrain. Un geste qui pourrait lui valoir une sanction sévère.

Interrogé sur la situation, Malang Diédhiou, ancien arbitre international et membre de la Fédération sénégalaise de football, a rappelé les règles : « C’est un carton rouge, la loi est claire à ce sujet. Même si le joueur n’a fait que tenter le geste, c’est carton rouge. Si c’est au cours d’une action de jeu, cela peut ne pas être un rouge, mais en dehors de l’action, même avec une force négligeable, frapper ou tenter de frapper, c’est le carton rouge », a déclaré à la RTS.

L’international sénégalais serait ainsi suspendu trois matchs pour « faute grave », conformément au règlement de la Fédération anglaise de football (FA). Il manquera ainsi les matchs d’Everton contre Newcastle (29 novembre), Bournemouth (2 décembre) et Nottingham Forest (6 décembre), et pourrait faire son retour face à Chelsea le 13 décembre.

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