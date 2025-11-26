Il y a un peu plus d’une semaine, la FIFA définissait officiellement les quatre chapeaux pour le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Et cet événement très attendu aura lieu ce vendredi 5 décembre, à Washington, où l’Equipe Nationale du Sénégal connaîtra ses adversaires. Placés dans le deuxième chapeau, les Lions pourraient tirer du très lourd.

Pour l’Equipe Nationale du Sénégal, la Coupe du Monde 2026 débute ce vendredi 5 décembre au prestigieux John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington DC. À six mois et demi de l’événement (du 11 juin au 19 juillet 2026) aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la capitale américaine va donc accueillir le toujours très attendu tirage au sort de la phase de groupes. Afrique, Europe, Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, Océanie et Amérique du Sud, toute la planète football sera suspendue à sa télévision pour connaître ses futurs adversaires. Une opposition qui risque d’être élevée côté sénégalais.

Forte de ses gros progrès et ses résultats, malgré son élimination en huitièmes de finale du dernier Mondial au Qatar, la formation de Pape Thiaw, 19e sur le dernier classement FIFA, se place dans le chapeau 2 pour la première fois de son histoire. Mais malgré leur présence dans ce deuxième chapeau, en compagnie de la Croatie, du Maroc, de la Colombie, de l’Uruguay, de la Suisse, du Japon, de l’Iran, de la Corée du Sud, de l’Équateur, de Autriche et de l’Australie, les Lions ont tout à craindre de ce tirage. Il faudra surtout se méfier des têtes de série et de certaines équipes qui sortiront des barrages intercontinentaux au mois de mars.

Coupe du Monde 2026 : La FIFA confirme la composition des chapeaux, le Sénégal, officiellement dans le chapeau 2, connaît ses potentiels adversaires

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Le tirage le plus difficile : Argentine, Norvège, Italie

D’abord, comme le veut la coutume, le Sénégal ne pourra pas tirer sur une nation présente dans le même chapeau pour la phase de groupes. Ce qui signifie que les Sénégalais n’auront pas si vite en cours de route la Colombie, le Japon ou l’Equateur, comme c’était le cas lors des deux dernières éditions. Il n’y aura pas non plus une confrontation entre deux nations africaines lors du tirage. Toujours est-il que le chemin s’annonce semé d’embuches. Dans le pire des cas, le Sénégal pourrait se retrouver avec l’Argentine, championne du monde en titre, mais aussi avec la Norvège d’Erling Haaland ou l’Italie, qui devra d’abord passer les barrages.

Pour une deuxième compilation d’un tirage au sort difficile, en dehors de l’Albiceleste de Leo Messi, dont le style de jeu peut coller à celui du Sénégal, nous avons privilégié l’Espagne dans le chapeau 1. Championne d’Europe en titre, La Roja pratique sans aucun doute le meilleur football possible au monde. Surtout, la formation de Luis de la Fuente dispose d’une excellente génération de jeunes joueurs, avec Lamine Yamal et Pedri comme figures de proues. Dans le chapeau 3, le Paraguay, de retour pour la première fois depuis 2010, représente un adversaire solide. En cas de qualification via les barrages, la Turquie sera aussi une grosse menace pour le Sénégal.

Le tirage le plus abordable : Canada, Qatar, Nouvelle-Zélande

Sur ses trois participations au Mondial, les Lions ont plutôt été gâtés. En sera-t-il encore de même pour 2026 ? Un des trois pays hôtes et donc tête de série, le Canada sera forcément pousser par son public lors de la Coupe du Monde. Mais le Sénégal connaît ces genres de situation pour avoir déjà joué et gagné contre le pays organisateur lors du Mondial 2022. Entraînés par l’Américain Jesse Marsch, ancien de Leipzig et de Leeds United, les Canucks disposent d’un bon vivier de joueurs évoluant sur le Vieux Continent, eux qui vont récupérer leur capitaine Alphonso Davies, absent depuis plusieurs mois pour une blessure aux ligaments croisés. Mais ils représentent sans doute le meilleur adversaire possible pour les hommes de Pape Thiaw dans ce chapeau 1.

Dans le chapeau 3, le Qatar, qualifié pour sa deuxième phase finale de Coupe du Monde – après celle qu’il a organisé il y a trois ans -, a certes réalisé une campagne de qualification presque parfaite, mais l’Al-Annabi a tout du tirage abordable pour une Équipe Nationale du Sénégal qui l’a battu (3-1) et éliminé de son Mondial 2022. La présence du Canada – figurant dans la zone CONCACAF – et du Qatar (Asie) nous empêchant de placer Curaçao, Haïti et la Jordanie dans ce groupe, nous avons privilégié la Nouvelle-Zélande du buteur de Nottingham Forest Chris Wood. Les All Whites font leur retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 2010.

Et si l’histoire se répétait avec la France et le Danemark ?

Le Sénégal peut se rappeler de sa plus belle époque en phase finale de Coupe du Monde en affrontant deux vielles connaissances dès la phase de groupes en 2026. Lors de leur première participation, en 2002, les Lions avaient dans le même groupe la France et le Danemark. Même s’il faudra d’abord que les Danois valident leur qualification via les barrages, cette possibilité existe aujourd’hui, alors que le rêve de la plupart des Lions est de retrouver les Bleus au Mondial, après cette victoire historique 1-0 en Corée du Sud. Pour compléter cette possibilité, nous avons choisi l’Arabie saoudite, ce qui donnerait de possibles retrouvailles entre joueurs saoudiens et sénégalais de la Saudi Pro League.

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