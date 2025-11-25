Battue lors de ses trois dernières sorties, l’Union Saint-Gilloise a remporté sa deuxième victoire en Ligue des Champions en allant s’imposer mardi sur la pelouse de Galatasaray, qui restait sur trois succès (0-1). Les coéquipiers d’Ousseynou Niang se relancent en vue des barrages, alors que les Turcs, pas aidés par la sortie sur blessure d’Ismail Jakobs, ratent l’occasion de faire un grand pas vers la qualification.

A Promise from Istanbul. ✨ pic.twitter.com/HP84IjFnFt — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 25, 2025

La Royale Union Saint-Gilloise tient sa deuxième victoire en phase finale de Ligue des Champions. Auteurs d’une solide performance en Turquie, à l’image de leur piston gauche sénégalais Ousseynou Niang, les hommes de David Hubert se sont offert le scalp de Galatasaray au RAMS Park (0-1), dans le cadre de la 5e journée de la phase de ligue. Après trois défaites de rang, l’USG se relance parfaitement dans la course à une qualification pour les barrages. Les Turcs, en revanche, sont stoppés de leur bel élan et manquent une belle occasion, alors qu’ils ont perdu Ismail Jakobs pour blessure.

Devenu titulaire en Ligue des Champions depuis la deuxième journée contre Liverpool (victoire 1-0), le latéral gauche sénégalais (26 ans) a quitté ses partenaires en début de seconde période, remplacé à la 53e minute par Arda Ünyay, qui s’est, lui, fait expulser pour deux carton jaunes (80e, 89e). Visiblement touché aux adducteurs gauches, Ismail Jakobs avait déjà manqué le match de Championnat contre Genclerbirligi (victoire 3-2), pour un léger handicap au mollet. À un mois de la CAN, la situation de l’ancien joueur de l’AS Monaco et de Cologne sera à observer attentivement dans les prochains jours.

Promise décisif

Pour revenir sur la rencontre, ça a été une partie parfaitement maîtrisée par les Belges, qui ont résisté à la pression turque dans le premier quart d’heure et qui ont ensuite grandi au fil des minutes. Après une première période marquée par une situation de part et d’autre, les Saint-Gillois ont pris le dessus et le but de la délivrance est tombé à l’heure de jeu, au terme d’une action initiée par Raul Florucz et ponctuée par l’inévitable Promise David. Une réalisation suffisante aux bonheurs de l’Union Saint-Gilloise malgré la réaction adverse en infériorité numérique dans les dernières minutes du match.

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