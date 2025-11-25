Auteur d’une intégration expresse en Ligue 2, Joseph Layousse Samb s’est encore illustré avec le Stade Lavallois. Ce mardi, en match en retard de la 11e journée, l’ancien arrière-gauche du Teungueth FC a marqué lors de la précieuse victoire à Bastia (0-2).

Le Stade Lavallois a réalisé une très belle opération en s’imposant (2-0) sur la pelouse du Sporting Club de Bastia, ce mardi, lors d’un match en retard de la onzième journée de Ligue 2. Face à une faible équipe corse, les hommes d’Olivier Frapolli ont logiquement dominé la rencontre. L’ouverture du score est intervenue à la 39e minute grâce au deuxième but du latéral gauche sénégalais Joseph Layousse Samb, qui a bien suivi une frappe de Maggiotti repoussée par Placide (0-1). Le break a été assuré en seconde période (58e) par Tchokounté, qui a transformé avec autorité un pénalty tiré plein axe (0-2).

Grâce à ce succès obtenu sur l’Île de Beauté, Laval s’offre une bouffée d’air frais et relance complètement la course au maintien. L’équipe d’Olivier Frapolli (qui passe 14e) compte désormais 15 points, soit le même total qu’Amiens (15e), Boulogne (16e) et Nancy (17e), resserrant considérablement le bas de tableau. À l’inverse, cette nouvelle défaite enfonce le SC Bastia. Le club corse, qui reste lanterne rouge, compte désormais huit longueurs de retard sur son adversaire du soir, confirmant la crise sportive qui secoue l’équipe.

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