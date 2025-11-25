Il y a des matchs qui laissent des traces, et celui perdu à Kinshasa contre le Sénégal en fait partie. Ce jour-là, la RDC jouait une qualification directe pour la Coupe du monde 2026 et menait même avant de se faire renverser.

Finalement, les Léopards ont été dominés et battus chez eux par les Lions, les contraignant à passer par les barrages intercontinentaux. Une déception immense pour les joueurs, mais surtout pour Fiston Mayele, qui s’est confié à Foot Mercato sur ce revers (3-2).

« Ils sont venus chez nous et ils ont gagné. Ça nous a fait mal parce que c’était un match important pour nous. Personnellement, j’avais très mal, j’ai eu besoin d’une semaine pour m’en remettre. J’avais vraiment la haine d’avoir perdu, c’est pour ça que quand j’ai joué en Arabie saoudite contre l’excellent gardien Édouard Mendy, j’ai réussi à marquer un triplé face à lui. NDLR Le Pyramids FC avait battu 3-1 l’Al Ahli FCde Mendy et se qualifie pour la Challenger Cup, dans le cadre de la Coupe Intercontinentale 2025. »

Les deux sélections se retrouveront lors de la deuxième journée de la CAN 2025, un rendez-vous forcément particulier après ce qui s’est passé à Kinshasa. Mais Filston Mayele ne veut pas parler de revanche. « J’ai toujours dit que dans le football, il n’y a pas de revanche. Ça sera un match où on va chercher à prendre des points parce que c’est un match de groupe. Ce n’est pas un match à élimination directe. Donc, ça sera un match comme tous les autres », ajoute-t-il.

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