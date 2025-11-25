La FIFA a confirmé que le Sénégal était bien présent dans le chapeau 2 pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Ainsi, les Lions ne pourront pas croiser en phase de groupes les nations présentes sur le même pot.

La FIFA a confirmé officiellement mardi le statut de chapeau 2 du Sénégal en vue du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, Mexique et Canada. Les Lions partagent leur chapeau avec des équipes comme la Croatie, le Maroc, la Colombie, l’Uruguay ou encore le Japon. Ils ne pourront pas donc croiser ces nations-là en phase de poules. En revanche, le hommes de Pape Thiaw peuvent tomber sur n’importe quelle autre sélection dans autres chapeaux, à l’exception des nations africaines. Le tirage au sort des douze groupes de quatre équipes sera effectué le vendredi 15 décembre au Kennedy Center à Washington, DC.

Au total, la compétition, qui se jouera avec 48 équipes, est divisée en quatre chapeaux de douze équipes chacun. Le premier chapeau regroupe les trois pays hôtes, qui connaissent déjà leur groupe : le Mexique sera tête de série du groupe A ; le Canada, dans le groupe B ; et les États-Unis, dans le groupe D. Le deuxième chapeau est complété par les neuf équipes les mieux classées au classement FIFA. Ce classement a également servi de critère pour déterminer les deuxième, troisième et quatrième équipes.

Chaque groupe sera limité à deux équipes européennes et les nations africaines ne s’affronteront pas lors du premier tour. Dans chaque chapeau, les deux équipes les mieux classées seront placées dans des chapeaux opposés lors du tirage au sort. Dans le chapeau 1, il s’agit de l’Espagne et de l’Argentine. Autrement dit, ces deux équipes ne pourraient s’affronter qu’en finale. Il reste encore six participants à déterminer parmi les 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Quatre d’entre elles seront issues des barrages européens, qui regroupent 16 équipes. Les deux autres places seront attribuées lors d’un barrage intercontinental, qui réunira six équipes de différentes confédérations. Ces barrages se dérouleront en mars prochain.

Avec un nombre historique de 48 équipes, chaque groupe de la phase initiale de la Coupe du Monde comptera quatre équipes. Les deux premiers pays de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 réservera une surprise. Les supporters des 16 villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis) pourront participer à un tirage au sort pour gagner un billet gratuit pour la Coupe du Monde, incluant une expérience VIP. Un nombre limité de billets sera attribué à chaque ville hôte.

Voici la composition des pots pour le tirage au sort du Mondial 2026

Pot 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique et Allemagne

Pot 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal , Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche et Australie

Pot 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite et Afrique du Sud

Pot 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, Europe A, Europe B, Europe C, Europe D, FIFA 1, FIFA 2

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