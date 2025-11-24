Le Tournoi UFOA-A U15 2025 se déroulera du 26 au 29 novembre en Gambie. Cette compétition, dédiée au développement du football de base dans la Sous-Région, réunira plusieurs nations ouest-africaines et servira également de qualification pour le Tournoi Scolaire de la CAF.

Le Sénégal va prendre part au Tournoi UFOA/A U15, prévu du 26 au 29 novembre prochains en Gambie. Une équipe masculine et une autre féminine seront emmenées à cette compétition, avec l’ambition de conforter leur statut. En effet, l’équipe masculine avait remporté la précédente édition organisée à Diamniadio, confirmant la qualité du travail effectué dans les académies et centres de formation du pays.

Pour cette nouvelle édition en Gambie, les Lionceaux seront opposés au pays hôte lui-même, à la Guinée, à la Guinée-Bissau, au Liberia et à la Mauritanie. Chez les filles, quatre nations sont engagées la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal.

La participation de ces catégories U15 s’inscrit dans la stratégie de développement du football sénégalais. Elle vise à préparer dès le jeune âge les futures sélections nationales, tout en évaluant la progression technique et physique des talents en formation. Ce rendez-vous offrira aussi l’occasion d’identifier les joueuses et joueurs susceptibles de rejoindre les U17 dans les années à venir.

wiwsport.com