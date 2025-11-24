Le jeune ailier sénégalais Yaya Diémé, âgé de 18 ans, rejoindra officiellement le RC Strasbourg en janvier 2026, en provenance de l’ASC Diambars. International U20 et participant à la dernière CAN de sa catégorie, il entame une étape importante de sa carrière.

Selon BlueCo Xtra, le RC Strasbourg et Yaya Diémé ont signé un contrat de quatre ans et demi via BlueCo. Son arrivée en France est prévue pour le début de l’année 2026, où il intégrera l’équipe alsacienne dirigée par Liam Rosenior.

Avant son arrivée, le joueur formé à Diambars de Saly effectue un stage d’un mois à Chelsea, dans le cadre du projet BlueCo, propriétaire du club londonien et du RC Strasbourg. Cette période lui permet de se préparer progressivement au football européen et de faciliter son adaptation. Yaya Dieme suivra ainsi le parcours de plusieurs jeunes joueurs envoyés de Chelsea à Strasbourg, dont son compatriote Pape Daouda Diongue, afin d’acquérir de l’expérience en France avant d’évoluer au plus haut niveau.

#UPDATE: Senegalese talent, Yaya Diémé (now 18, RW), will officially join Liam Rosenior's team in the winter (January 2026) from ASC Diambars, Senegal. Four-and-a-half-year contract signed with Strasbourg through #BlueCo. #RCLRCSA | #RCSA pic.twitter.com/OLyZ6X6pxY — 💥 BlueCo Xtra® (@Bluecoxtra) November 22, 2025

wiwsport.com