L’international sénégalais U20 Diabel Ndoye a récemment passé quelques jours d’essai au Stade Rennais, comme l’a annoncé son club formateur sur ses réseaux sociaux.

Formé à l’Académie Darou Salam, le jeune milieu de terrain, capable également d’évoluer en défense centrale, a effectué deux semaines d’essai en Bretagne au sein du pensionnaire de Ligue 1, dont l’équipe première est désormais dirigée par le technicien sénégalais Habib Beye.

Auteur de neuf buts la saison dernière, Diabel Ndoye s’est imposé comme « l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération », souligne son club. Ses performances lui ont d’ailleurs ouvert les portes des sélections nationales de jeunes.

Originaire de HLM Grand Yoff, le joueur « attire aujourd’hui l’intérêt de plusieurs clubs européens » informe son club. Reste désormais à savoir si son essai du côté de Rennes sera concluant…

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