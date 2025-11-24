La Renaissance Sportive de Berkane a débuté la Ligue des champions africaine par une victoire face au club zambien de Power Dynamos avec notamment une réalisation de Paul Bassène (3-0).

Champion en titre de la Coupe CAF, la RS Berkane a de réelles ambitions cette saison en ligue des champions africaine. Logé dans la poule A en compagnie du Power Dynamos (Zambie) de Rivers United (Nigeria) et du Pyramids FC (Egypte), le club marocain a débuté en fanfare la compétition.

Opposé à la formation zambienne de Power Dynamos, la RS Berkane s’est nettement imposée 3-0. Paul Bassène a profité de cette large victoire pour y aller de son but sur penalty qu’il a lui même provoqué ramenant ainsi son total de buts à 3 dans la compétition (en tenant compte la phase préliminaire).

Les coéquipiers de Mamadou Lamine Camara figurent ainsi déjà en tête du groupe à égalité de points avec les égyptiens de Pyramids FC (tenants titre) qui ont battu Rivers United sur le même score.

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