Alors que Boulaye Dia enchaîne les matchs sans marquer, son entraîneur, Maurizio Sarri s’est voulu rassurant pour l’attaquant sénégalais.

Face à Lecce (victoire 2-0), ce dimanche dans le cadre de la 12e journée de Serie A, Boulaye Dia a enchaîné un dixième match avec la Lazio Rome sans arriver à inscrire un but. Néanmoins, son entraîneur, Maurizio Sarri s’est montré bienveillant envers l’attaquant sénégalais de 29 ans, saluant, notamment, ses efforts sur le front de l’attaque des Biancocelesti. « Même quand ses performances n’étaient pas exceptionnelles, il n’était pas un problème pour l’équipe », a souligné Sarri en conférence de presse.

« Ce soir (dimanche), il a aussi montré des qualités offensives, il a mieux protégé le ballon que d’habitude et a mieux servi les ailiers. Je suis désolé qu’il n’ait pas marqué, mais j’ai vu un joueur qui progresse et je l’apprécie. » Il faut dire que Boulaye Dia est un peu malchanceux ces derniers semaines. L’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal s’est vu refuser un but contre Lecce, après consultation de la VAR. Une décision arbitrale à laquelle Sarr, fidèle à lui-même, a évoqué avec humour.

« Ne me faites pas parler de la VAR, sinon je vais aller me coucher furieux. L’utilisation de la VAR est excessive et inappropriée en Italie », a jugé l’ancien coach de Chelsea et la Juventus de Turin. Boulaye Dia, qui avait bien suivi sur une passe en retrait de Tiago Gabriel, pensait en effet avoir inscrit son deuxième but de la saison à la 50e minute de jeu. Mais après deux minutes de vérification, l’arbitre de la rencontre lui avait refuser le but, sifflant une faute, généreuse, sur le jeune défenseur portugais.

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