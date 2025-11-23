Al-Nassr continue de réaliser une entame de saison parfaite en Championnat. Les hommes de Jorge Jesus ont largement dominé Al-Khaleej (4-1), avec, notamment, un but de Sadio Mané.

S’il a connu quelques accrocs dans les autres compétitions, notamment en Coupe d’Arabie saoudite qu’il a quittée dès les huitièmes de finale, Al-Nassr se montre intraitable en Championnat. Ce dimanche, dans le cadre de la 9e journée de Saudi Pro League, les hommes de Jorge Jesus ont signé leur neuvième victoire en autant de rencontres en dominant Al-Khaleej.

Un succès 4 buts à 1 marqué par de beaux buts. Le ressuscité João Félix et Wesley ont donné un avantage de deux buts à Al-Nassr avant la pause. Malgré la réduction adversaire, les locaux ont pris le large grâce à une belle réalisation de Sadio Mané et un magnifique ciseau de Cristiano Ronaldo. Leader, Al-Nassr compte quatre points d’avance sur son dauphin d’Al-Hilal.

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