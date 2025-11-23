Pour le compte de la 4e journée de Ligue 2, le DUC se déplaçait sur la pelouse de l’ASC Saloum, ce dimanche. Les Universitaires ont concédé le nul vierge et restent donc à la 5e place du tableau.

Deuxième match nul du championnat pour les Jaune et Noir du Coach Bouba Mané. En marge de la 4e journée de la saison, les Universitaires sont allés chercher le point du nul sur la pelouse de l’ASC Saloum.

Malgré les belles opportunités que les Universitaires se sont offertes au cours de la rencontre, le DUC n’a pas pu s’imposer face aux Saloum-Saloum. Les deux équipes vont finalement se quitter dos-à-dos (0-0).

Les hommes du coach Bouba Mané comptent désormais 5 points après 4 journées de championnat et occupent ainsi la 5e place au tableau.

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