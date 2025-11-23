Amitié FC continue de s’enfoncer au classement après sa défaite ce dimanche devant Jamono Fatick dans le cadre de la 4e journée de Ligue 2.

Avant leur rencontre de ce dimanche, les deux équipes avaient la même dynamique. Elle cherchaient toujours à accrocher leur premier succès cette saison en Ligue 2. Et c’est Jamono Fatick qui a réussi à enregistrer son premier succès battant Amitié FC sur le score de 0-2.

Avec ce résultat, le club fatickois se retrouve dixième alors que Amitié est toujours dernier du championnat avec deux unités au compteur.

Dans l’autre match du jour, ASC Saloum et Dakar Université Club ont fait match nul 0-0. Le club estudiantin manque ainsi l’occasion d’intégrer de même que l’ASC Saloum. Les deux équipes restent donc respectivement 5e et 7e au classement avec le même nombre de points (5).

Résultats

ASC Saloum 0-0 DUC

Amitié FC 0-2 Jamono Fatick

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