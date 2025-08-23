Le FC Metz a encore perdu en Ligue 1. Les Messins se sont inclinés face à l’Olympique Lyon au Groupama Stadium dans le cadre de la 2e journée.

Metz attendra avant de marquer ses premiers points de la saison. Battu le week-end par Strasbourg dans le derby de l’Est, les Grenats ont largement perdu ce samedi face aux Gones.

La petite belge Malick Fofana a ouvert le score après avoir passé en revue la défense du FC Metz (25e, 1-0). Cinq minutes plus tard, Tolisso fait le break en marquant le deuxième but des Lyonnais. En fin de match Karabec va reprendre d’un plat du pied gauche un ballon renvoyé par la barre transversale.

Les Gones remportent leur deuxième match en deux journées alors que le FC Metz s’incline pour deuxième fois consécutive. Un début de saison difficile pour les partenaires de Cheikh Sabaly. À noter que ce dernier n’a pas joué tandis que Ibou Sané et Idrissa Gueye ont bénéficié de quelques minutes en seconde période.

3⃣ – 0️⃣ #OLFCM 🔚 C'est terminé au Parc OL. 🫤 Non sans démériter, nos Grenats tombent face à un @OL clinique offensivement. pic.twitter.com/0tjfiAKeQz — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 23, 2025

Wiwsport.com