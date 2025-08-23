Le combat Eumeu Sène et Ada Fass a été officialisé par Gaston Productions pour la saison 2025-2026. Un choc aux enjeux multiples entre deux générations différentes.

Ada Fass a une nouvelle occasion de se faire une place dans le cercle des VIP. Battu par Lac de Guiers 2, le lutteur de l’écurie Fass avait échoué lors de sa première confrontation face à cette génération. Ainsi après avoir redressé la barre en battant Liss Ndiago, il a gagné le droit de se mesurer à l’ancien roi des arènes Eumeu Sène dans un combat organisé par Makane Mbengue pour le mois d’avril 2026.

Du côté de Eumeu Sène qui est proche de l’âge limite pour la retraite, l’objectif est de terminer en beauté une carrière qui quoi que mouvementée se veut être l’une des plus belles de l’arène.

Ce troisième combat face à un jeune loup (après Sa Thiès et Franc) est ainsi très attendu pour le Tay Shinger qui a l’obligation de faire oublier à ses fans son revers subi contre Franc.

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