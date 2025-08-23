Le quart de finale entre l’Ouganda et le Sénégal se jouera ce samedi 23 août 2025 à 14h au Mandela National Stadium de Namboole devant un public au complet. Tous les billets ont été vendus et le stade affichera complet pour ce choc continental, avec des supporters ougandais prêts à pousser les Cranes, l’équipe hôte, vers la victoire.

La demande de billets en ligne a largement dépassé la capacité de l’enceinte, multipliée par quatre selon les responsables. Dr Dennis K. Mugimba, chargé de la communication du tournoi, a indiqué que les tickets ne sont désormais disponibles que via la plateforme en ligne de la CAF, l’achat physique ayant été interrompu dès la première journée pour éviter fraudes et débordements.

Le Mandela National Stadium, véritable amphithéâtre des Cranes, promet une ambiance bouillante pour ce quart de finale. Cette pression devra être déjouée par les joueurs de Souleymane Diallo, qui auront la lourde tâche de franchir le cap des quarts et de permettre au Sénégal de rester en course dans cette compétition.

wiwsport.com