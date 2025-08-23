Le Sénégal, longtemps malmené par l’Ouganda, a réussi à ouvrir le score à la 62ᵉ minute, en seconde mi-temps, dans ce quart de finale du CHAN 2025.

Malgré une nette domination des Cranes ougandais et de nombreuses occasions côté africain de l’Est, les Lions Locaux ont su profiter d’une contre-attaque parfaitement construite.

C’est Omar Ba qui a trouvé la faille, reprenant un centre précis de Libasse Guye au second poteau, surprenant toute la défense ougandaise. Jusqu’alors sous pression, le Sénégal a su résister et exploiter sa première véritable opportunité pour prendre l’avantage et faire trembler les supporters Cranes.

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