La décision finale de la Commission électorale a été rendue publique, ce vendredi. La voix de trop a été retirée des 301 voix de Abdoulaye Fall qui se retrouve avec 300 voix désormais.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Wiwsport, la Commission électorale de la Fédération Sénégalaise de Football a fait part de la transmission du procès-verbal d’élection final aux autorités gouvernementales. Ainsi, on semble arriver au dénouement de ce long feuilleton de confusion qui a suivi l’Assemblée Générale élective de la FSF.

Alors que la trois cent unième voix issue du décompte du scrutin avait semé la zizanie au lendemain des élections, la Commission a tout simplement ôté une voix des 301 de Abdoulaye Fall qui se retrouve avec 300 voix pour rétablir la clarté dans cette issue improbable.

Par ailleurs, la Commission informe qu’elle transmettra au secrétariat de la FSF le procès-verbal comme stipulé dans le code électoral de constat d’huissier. Pour la Commission, ce procès-verbal atteste de la vérification de l’identité des votants, du respect de la procédure électorale, et entérine donc la victoire de Abdoulaye Fall.

Après cette décision de la Commission électorale, la réaction du camp de Mady Touré, contestataire est attendue.

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