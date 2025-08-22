Le début de championnat est loin d’être glorieux pour El Hadji Malick Diouf et West Ham. Le défenseur sénégalais et son équipe se sont faits corrigés par Chelsea en ouverture de la 2e journée de Premier League (1-5) malgré une passe décisive du Lion.

Après la défaite face à Sunderland lors de la journée inaugurale, West Ham a enchainé un deuxième revers en autant de journées, ce vendredi contre Chelsea au London Stadium (1-5). Dans le premier derby de Londres, Graham Potter et ses hommes n’ont pas su déjouer les plans des Blues.

Titulaire au coup d’envoi de la partie, contrairement à son compatriote sénégalais Nicolas Jackson, El Hadji Malick Diouf s’est illustré dans ce match au résultat malheureux pour les Hammers. L’ancien du Slavia Prague a offert la passe décisive à Lucas Paqueta pour l’ouverture du score à la 6e minute du match.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | West Ham 1-0 Chelsea | Lucas Paqueta WHAT A BEAUTIFUL GOAL FROM LUCAS PAQUETA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/H24XQj1QfX — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 22, 2025

wiwsport.com