C’est fait ! Andy Diouf est un joueur de l’Inter Milan. Le milieu de terrain franco-sénégalais de 22 ans a rejoint le club lombard pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2030.

Fin de l’aventure avec le RC Lens pour Andy Diouf ! Comme nous vous l’annoncions il y a quelques heures, le franco-sénégalais a rejoint le vice-champion d’Europe ce vendredi après deux saisons passées chez les Sang et Or. Andy Diouf a paraphé un contrat de 5 ans avec les Nerazzuri qui ont déboursé une somme de 25 M€.

Un transfert qui inscrit le jeune milieu de terrain dans une belle concurrence dans l’entrejeu intériste, mais au regard de son talent et de son caractère, l’ancien Rennais peut s’imposer sous les ordres de Chivu.

Le prime parole e le emozioni di Diouf all’inizio del suo viaggio in nerazzurro 🎙️🖤💙#ForzaInter #WelcomeAndy — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 22, 2025

wiwsport.com