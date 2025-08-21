Seny Dieng aperçoit la lumière au bout du tunnel. Eloigné des terrains depuis janvier suite à une opération au tendon d’Achille, le portier international sénégalais est de retour à l’entraînement et devrait bientôt pouvoir retrouver la compétition. Dieng va quand même devoir regagner sa place de titulaire à Middlesbrough.

La dernière image de Seny Thimothy Dieng sur un terrain de football remonte tout simplement à l’année dernière, précisément au 10 décembre 2024, lors d’une défaite 3-1 en Championship contre Leeds United. Dans la foulée, le portier international sénégalais avait été envoyé sur le banc des remplaçants lors des trois rencontres suivantes. Et pour ne rien arranger, des soucis persistants au tendon d’Achille et une opération subie en janvier 2025 sont venus entacher davantage sa deuxième saison avec Middlesbrough.

Éloigné des terrains depuis cette période, l’ancien portier de Queens Park Rangers se rapproche maintenant considérablement du retour. Cela d’autant plus qu’en début de semaine, le joueur de 30 ans a participé à l’entraînement collectif, comme l’expliquent des images partagées sur les réseaux sociaux du club et confirme Rob Edwards, l’entraîneur de Middlesbrough. « Seny s’entraîne depuis une semaine maintenant, et c’est super », a déclaré le technicien gallois de 42 ans jeudi en conférence de presse.

Dieng devra regagner sa place

Le champion d’Afrique 2022 « a été absent très longtemps, mais il a l’air en pleine forme. Il est en pleine forme sur le terrain de l’entraînement, confiant, souriant et heureux, c’est une bonne chose. Il a travaillé très dur pour revenir aussi vite de sa blessure. C’est un grand avantage qu’il soit de retour à l’entraînement collectif », ajoute Edwards, rassurant donc au sujet de son international sénégalais. Mais si ce dernier a maintenant franchi une étape importante sur la voie du retour, il est évident qu’il devra cravacher très fort afin de retrouver une place de titulaire au sein de l’équipe de Middlesbrough.

Comme vous pouvez le constater en haut de l’article, sur le premier paragraphe, avant même son opération, Seny Dieng semblait avoir perdu sa place, Michael Carrick, l’entraîneur de Boro à l’époque, préférant Tom Glover puis Mark Travers par la suite. Le portier australien de 27 ans n’ayant pas totalement convaincu et Travers parti à Everton, c’est un enfant de la maison, en la personne de Sol Brynn (24 ans), qui a joué les deux premiers matchs de Championnat de cette nouvelle saison, avec aucun but encaissé sur les deux victoires de Boro. De quoi rendre la tâche difficile à Seny Dieng pour le poste de titulaire ? En tout cas, le portier sénégalais sait évidemment que seul un rôle de numéro un pourrait lui permettre de retrouver l’Équipe Nationale, à quatre mois de la CAN.

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