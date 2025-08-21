Récent vainqueur de Thiatou Daouda Fall, Moussa Ndoye a désormais en ligne de mire Zarco. Le lutteur de Yarakh affirme que ce duel contre le volcan de Grand Yoff s’impose au vue de leurs trajectoires qui sont assez similaires.

Après avoir renoué avec le succès en novembre 2024 après six ans de disette, Moussa Mdoye a redoré son blason. Le lutteur de Yarakh qui compte ainsi deux victoires cette saison (Mbaye Gouy Gui et Thiatou Daouda Fall) veut poursuivre sur cette dynamique et souhaite se frotter à de plus gros calibres.

Auteur de 14 victoires et 5 défaites, Moussa Ndoye a fait savoir qu’il est prêt à se frotter à Thiatou Yoff (vainqueur de Jacob Baldé) ou Pokola même si sa préférence reste Zarco qui a été défait par Sa Thiès en mai denier. Avec comme dénominateur commun Sa Thiès qui les a tous les deux battu, Moussa Ndoye affirme que cette confrontation serait la bienvenue pour le grand plaisir des amateurs.

“Je n’ai pas un problème d’adversaires. Je suis prêt pour tout le monde même si mon combat contre Zarco est celui qui est le plus logique en ce moment. C’est un combat qui s’impose. Nous avons des trajectoires assez similaires car on a battu beaucoup de jeunes lutteurs et nous avons aussi perdu contre le même adversaire (Sa Thiès)” a-t-il fait savoir sur Albourakh Events.

Il assure ainsi qu’il les qualités nécessaires pour venir à bout de Zarco. “Je sais que j’ai plus de force que lui et que je suis un meilleur technicien que lui. En plus je le connais très bien et je sais comment le battre”.

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