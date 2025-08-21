Tapha Tine espérait croiser Modou Lô dans un duel royal. Mais une fois encore, le Roi des arènes a préféré une autre voie. La semaine dernière, Modou Lô a officialisé son affrontement avec Sa Thiès, ficelé par Baye Ndiaye, laissant ainsi le Géant du Baol sans adversaire direct. Mais la donne pourrait changer avec une autre affiche très prisée : Franc – Tapha Tine, nous informe Record.

Car si Modou Lô ne semble pas disposé à accorder sa chance à Tapha Tine, Franc, lui, n’hésiterait pas à saisir l’opportunité d’affronter le colosse du Baol. Un scénario qui suscite déjà un énorme intérêt chez les amateurs et aiguise l’appétit des promoteurs.

D’après les informations recueillies, deux grands promoteurs se livrent une bataille acharnée pour s’adjuger l’organisation de ce duel. Les discussions vont bon train, chacun mettant en avant ses réseaux et ses moyens pour convaincre les camps des lutteurs. L’un des promoteurs, pourtant approché par RECORD, a tenté de nier son implication, mais les proches de Franc assurent qu’il est bien en négociation.

Le manager du lutteur, Ass Cissé, confirme : « Franc n’attend aucun adversaire. Nous sommes en pourparlers avec plusieurs promoteurs et restons optimistes pour la concrétisation du combat. Sur la table, il y a Tapha Tine et Lac de Guiers 2. Le premier promoteur qui répondra à nos attentes aura notre accord », a-t-il déclaré.

Ainsi, même privé de Modou Lô, Tapha Tine pourrait rapidement rebondir avec un choc de grande envergure face à Franc, pour le plus grand bonheur des férus de lutte.

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