Le Sénégal retrouvera le Mali pour une demi-finale très attendue de l’AfroBasket 2025, ce samedi 23 août à Luanda. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées lors du premier tour, avec un succès sénégalais 80-70. Le Mali, tombeur de la Côte d’Ivoire en prolongation (102-96), se présente comme un adversaire redoutable pour cette rencontre décisive.

En vue de la demi-finale contre le Mali, Desagana Diop s’est exprimé sur la relation entre les deux equipes. « Les Maliens sont nos frères. Nous nous connaissons bien, nous partageons le même hôtel, nous discutons et prenons des repas ensemble. Mais une fois sur le terrain, c’est la compétition. Nous irons pour gagner, même si nous savons que c’est une très bonne équipe. Cela prouve combien notre poule était relevée : l’Égypte, le Mali et nous-mêmes. Commencer par de gros matchs nous a beaucoup aidés », a declaré le Technicien Sénégalais.

II a ensuite souligné l’importance du travail collectif et du soutien du public : « Désormais, il faut continuer à travailler et surtout garder à l’esprit que nous n’avons encore rien accompli. Je demande au peuple sénégalais de continuer à nous soutenir et à prier pour nous. Leur appui est essentiel, et nous en avons vraiment besoin. » Le Sénégal, qui n’a plus remporté l’AfroBasket depuis 1997, abordera cette demi-finale avec un collectif soudé et des leaders comme Jean Jacques Boissy et Brancou Badio, prêts à porter les Lions vers la finale.

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