Les Lions de la Téranga ont validé leur billet pour les demi-finales après une victoire convaincante face au Nigeria (91-75). Dans une rencontre marquée par l’intensité et la maîtrise tactique, les Sénégalais ont su imposer leur rythme dès le deuxième quart-temps et ne jamais laisser les D’Tigers revenir dans le match.

En conférence de presse après le match, le sélectionneur Desagana Diop est revenu sur la victoire. « C’est une grande équipe du Nigeria que nous avons battue. Nous avions étudié leurs vidéos et nous savions qu’ils avaient un meneur, leur dépositaire de jeu. Nous avions un plan précis pour l’empêcher de s’exprimer, et cela a parfaitement fonctionné, Pape Moustapha en première mi-temps, Jean Jacques en seconde, sans oublier Branco.

C’est avant tout une victoire collective. Certes, le banc n’a pas beaucoup apporté aujourd’hui, mais ça arrive dans un match de basket. Ils avaient été déterminants lors du dernier match et nous savons qu’ils seront encore plus utiles en demi-finale. Depuis que j’ai pris les rênes de cette équipe, mon premier objectif était de créer une vraie connexion entre les joueurs. Aujourd’hui, on peut dire que nous avons réussi, mais le travail continue. Nous sommes conscients de ce qui nous a amenés ici, et maintenant que nous sommes en demi-finale, nous restons concentrés sur la suite, incha’Allah« , a declaré le technsien sénégalais.

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