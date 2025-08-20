Inclus dans une opération de transfert du FC Cluj, Mamadou Thiam a rejoint le FC Steaua Bucarest (Roumanie). Le club a officialisé le départ de l’attaquant sénégalais à qui il a rendu hommage.

Mamadou Thiam est un nouveau joueur du FCSB ! En effet, l’ancien Dijonnais a été inclus dans une opération de transfert entre le FC Cluj et le Steaua Bucarest, comme indiqué dans le communiqué. Pour rappel, le Sénégalais est arrivé à Cluj à l’automne 2022, après avoir joué pour des équipes comme Dijon, Clermont Foot, Barnsley, Nancy ou Ostende.

Lors de la saison 2022-2023, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, marquant 11 buts, dont un lors de la victoire 2-1 contre sa future équipe, le FCSB, en octobre 2022.

Mamadou Thiam a fost transferat la FCSB. Acordul cu echipa bucureșteană are o componentă financiară și include transferul definitiv al lui Andrei Gheorghiță la « U ». Detalii aici 👉 https://t.co/KZmLPPdNAg FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Mamadou Thiam pentru munca depusă! pic.twitter.com/W9KYGDUCoD — FCUniversitateaCluj (@FCUCluj) August 20, 2025

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