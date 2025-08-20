Amadou Sarr a rejoint l’UC Albino Leffe en provenance du FC Internazionale Milano. L’attaquant sénégalais a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027.

Un nouveau challenge donc pour Amadou Sarr qui a fait ses armes dans la réserve de l’Inter Milan. La saison dernière, Sarr a fait ses débuts professionnels avec Foggia (17 apparitions et 1 but dans le groupe C de Serie C). « Je suis heureux de commencer cette nouvelle aventure sous le maillot d’Albino Leffe. Mes objectifs ? Mes objectifs personnels correspondent à ceux de l’équipe : faire de mon mieux pour ces couleurs », ont déclaré Amadou Sarr en bleu et bleu ciel.

« J’ai déjà eu l’occasion de découvrir l’ambiance de Seria lors de ma venue à Zanica il y a quelques semaines pour le match amical contre l’Inter U23 : dès le début, tout semblait parfaitement organisé, un sentiment renforcé par la visite d’aujourd’hui au Campus. »

Originaire de Gossas (Sénégal), Sarr a déménagé en Italie très jeune et a débuté sa carrière avec Brisighella et Liventina Opitergina avant de rejoindre l’équipe de jeunes de l’Inter en 2018. Il a terminé sa carrière avec les Nerazzurri, progressant en Primavera 1 (12 buts en 49 apparitions) et en Youth League.

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