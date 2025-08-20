Les Lions sont en train de réussir le pari des quarts de finale contre le Nigeria. A la pause, les hommes du sélectionneur DeSagana sont devant avec 11 points d’avance.

Avec une meilleure adresse, une meilleure défense et un bon état d’esprit, les Lions sont en train de faire le match de leur tournoi pour décrocher une place en demi-finales de l’Afrobasket 2025. Le Sénégal prend une bonne option en menant au score à la mi-temps (53-42).

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